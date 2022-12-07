Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Dernek Başkanı Bahadır Bayraktar, caddede yaklaşık 2 ay önce başlatılan altyapı çalışmalarının sona erdiğini belirterek, “Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi yetkilileri projenin devamını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Yeni, engelsiz, tek tip kaldırımların yapımı ile süreç devam etmektedir.” dedi.

Bayraktar, Eylül Ayında kurdukları Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Proje Komisyonunda Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, BUSKİ ve Dernek yönetim kurulu üyelerinin çalışmaları koordine ettiğini söyledi.

İnegöl’e ve mobilya sektörüne yaklaşık 40 yıldır hizmet eden, Türkiye’nin örnek bir alışveriş caddesi, örnek bir doğal sektör kümelenmesi ve örnek bir kent markası olan Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesinin, geçen bu süre içinde gerek altyapı gerekse üstyapı olarak yenilenmeye ihtiyaç duyduğuna değinen Bayraktar, “ 2017 yılında caddemizi sahiplenmek, kurumsal kimlik kazandırmak, şehrimize ve sektörümüze olan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek maksadıyla kurduğumuz Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneğimiz, İnegöl Belediye Başkanlığı ile birlikte caddemizin yenilenerek bugünü yakalamak ve geleceğe hazırlanmak amacıyla bir taslak proje çalışması yapmıştık. Güvenli alışveriş, bugünün mevzuatlarına uygun ve mekansal bütünlüğü sağlayan tek tip engelsiz kaldırımlar, parklanma alanları, dinlenme alanları, yeni asfalt yol projemizin temel unsurlarıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş bugüne kadar caddemizin ihtiyaçları ile bizzat ilgilenmiş ve uygulanacak yenilenme projesini de Büyükşehir Programına almıştır. Eylül ayında kurduğumuz Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Proje Komisyonunda Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, BUSKİ ve Dernek yönetim kurulumuz çalışmaları koordine etmekteyiz.” dedi.

“DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Caddede üstyapı çalışmalarına devam edildiğine değinen Bayraktar, “Ekim ayının ikinci haftası başlamış olan BUSKİ su hattı yenileme çalışmaları planlanan tarihte, dün itibari ile bitmiştir. Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi yetkilileri projenin devamını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Yeni, engelsiz, tek tip kaldırımların yapımı ile süreç devam etmektedir. İlerleyen günlerde projemiz ile ilgili sunum yapılacaktır. Cadde Derneğimize kuruluşundan itibaren destek veren çok değerli üyelerimize, yenilenme projesini başından itibaren takip eden, destek veren ve yapımını üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, bağlı kuruluşların tüm Başkan ve yöneticilerine ve caddemize bugüne kadar emeği geçmiş olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara bu vesile ile teşekkür ederiz. Caddemizin tüm paydaşları ile birlikte kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” ifadelerini kullandı.