Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 47 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 116 şahıs yakalandı.

Yakalananlardan toplam 47 zanlı, çeşitli sürelerde hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.