Suriye'de 27 Kasım'da Esad güçleri ile rejim karşıtı silahlı cihatçı grupların çatışmaya girmesiyle başlayan gerilim, bu sabah cihatçıların Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ı terk etti.

Esad rejiminin düşmesinin ardından, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına da girildi.

SARAYIN ALTINDAKİ SIĞINAK ORTAYA ÇIKTI

Esad'ın uçağının düştüğü öne sürülürken, Rusya, Esad'ın bir askeri üsse sığındığını iddia etti.

GİZLİ SIĞINAK ORTAYA ÇIKTI

Halkın yağmaladığı sarayın altındaki gizli sığınak da gün yüzüne çıktı. Metrelerce derinlikteki katmanlı sığınağa ait bir videoda, dikkat çeken çelik kapılar yer aldı.

ŞİFRELİ ÇANTALAR DİKKAT ÇEKTİ

Sığınakta bulunan şifreli çantaların tek tek açılmaya çalışıldığını görüldü. Sığınakta, silah ve puro kutuları ve kasalar olduğu da görüldü.