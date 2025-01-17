Esenler Belediyesi, her yıl düzenlediği “Karne Şenliği” etkinliğine bu yıl da ev sahipliği yaptı. Karnelerini alan Esenlerli minikler, soluğu Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde aldı. Düzenlenen etkinliğe Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Miniklerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çeken Göksu, onlara çeşitli hediyeler verdi. Göksu yaptığı konuşmada, miniklerin tatilde dinlenmemin yanı sıra ders tekrarları da yapmaları gerektiğini söyleyerek onları yarıyıl tatilinde gerçekleşecek etkinliklere davet etti.

Eğlenceye lezzet katan ikramlar

“Karneni Getir, Hediyeni Götür” sloganıyla gerçekleşen etkinlikte illüzyon, jonglör ve köpük balon gösterileri miniklere keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara 90’lı yıllara ait oyuncak ve lezzetlerin yer aldığı hediye paketi takdim edildi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da eğlenceye lezzet kattı. Esenler’de “Karne Şenliği” etkinlikleri yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek sinema ve tiyatro gösterimleriyle devam edecek.