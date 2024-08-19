Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından düzenlenen ‘Sana Tatil Yaz Okulu’ bu yıl da çocuklara sanat dolu bir deneyim sundu. Farklı branşlarda eğitimlerin verildiği okul, çocukların yeteneklerini keşfetmesine katkı sundu.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde gerçekleştirilen Sana Tatil Yaz Okulu, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen 8-16 yaş aralığındaki çocukların bu yıl da tercihi oldu. Çocuklar eğitim dönemi boyunca resim, ebru, seramik, çini, drama, keman ve gitar gibi yedi farklı sanat dalında alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim aldı. Çeşitliliği teşvik eden program, öğrencilerin farklı sanat dallarıyla tanışmalarına önemli bir imkan sundu. Sadece sanat eğitimi vermekle kalmayan Sana Tatil Yaz Okulu, çocukların eğlenerek kendilerini geliştirmelerine ve teknolojiden uzak bir yaz geçirmelerine katkıda bulundu. Ayrıca, DAHİ (Doğu’nun Aklına Hâkim İnsanlar) projesi çerçevesinde verilen değerler eğitimi dersleriyle de milli, manevi ve evrensel değerlerin farkında olan bilinçli gençler yetiştirilmesi hedeflendi.

“Çocukların sanatla dolu bir yaz geçirmelerinden dolayı mutluluk duyuyoruz”

Esenler Sanat Evi (ESEV) Koordinatörü Mehmet Yıldırım, programın bu yıl hayli ilgi gördüğünü kaydederek “Bu program, çocukların sanata olan ilgilerini artırırken, aynı zamanda geleneksel sanatlar ve değerler eğitimi dersleriyle milli, manevi ve evrensel değerlerin farkında olan bireylerin yetişmesine katkı sağladı. Programın 8 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında 27 eğitmen tarafından verilen yoğun eğitimlerle gerçekleşti. Gelecekte daha fazla öğrenciye ulaşmak ve yeni workshoplar eklemeyi planlıyoruz. Bu yılki program başarıyla tamamlandı. Çocukların sanatla dolu bir yaz geçirmelerinden dolayı mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Buraya gelmekle çok iyi yaptığımı düşünüyorum”

Esenler Sanat Evi’nde (ESEV) drama eğitimi alan 11 yaşındaki Meray, bu yaz tatilini dolu dolu geçirdiğini belirterek, "ESEV’de branşım drama. Bazen doğaçlama, bazen rol yapıyoruz. Diyaframdan nefes almayı öğrendik. Buraya gelmekle çok iyi yaptığımı düşünüyorum çünkü eğer evde olsaydım sıkılacaktım ve telefonla daha çok vakit geçirecektim. Burada aynı zamanda yeni yeni arkadaşlar edindim. Seneye de gelmeyi çok istiyorum, tüm arkadaşlarıma da sürekli bu yaz okulunu tavsiye ediyorum" dedi.

“Keyifli ve öğretici bir serüvendi”

Türk ve İslam tarihinde önemli yer tutan bilim insanlarını tanıtarak onların yaşamlarını ve çalışmalarını öğretmeyi hedefleyen "Dahi" dersi eğitmeni İsa Yeşilyurt ise, "Bu dersimizde çocuklarla Doğu’nun aklına hâkim Müslüman 50 bilim adamımızın hayatına ve neler yaptıklarına dair bir ders işledik. Önce derste kitabımızdan bilim adamlarını okuyup hakkında konuşup tartıştık. Daha sonra dersin içeriğine dahil olan ’Dahi’ oyunumuz var. Bu oyunda öğrendiğimiz bilim adamlarını pekiştirdik. Çocuklar keyifli ve öğretici bir yaz okulu serüveni yaşadılar" diye konuştu.