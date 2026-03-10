İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ortak saldırılarının ardından misilleme saldırılarını sürdürüyor. ABD ile yürütülen müzakereler sırasında ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırılar, İran'ın karşılığında Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarını hedef almasıyla kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşa yönelik gelişmeleri PBS News'e değerlendirdi. "Acı tecrübelerden sonra ABD ile müzakere yok" diyen Arakçi, ABD ile müzakere ya da görüşmelerin artık gündemde olmadığını söyledi.

Arakçi, "Bize saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını ve İran'ın nükleer sorununu barışçıl bir şekilde müzakere yoluyla çözmek istediklerini söylediler. Ama yine de bize saldırdılar. Amerikalılarla görüşme konusunun yeniden gündeme geleceğini sanmıyorum" dedi.

ABD-İsrail savaşının "başarısız" olduğunu kaydeden Arakçi, "A Planı başarısız oldu, şimdi diğer planları deniyorlar. Ancak bunların hepsi başarısız oluyor" dedi.

ABD ve İsrail'in aklında belirli bir hedef olmadığını ve bu nedenler yerleşim bölgelerine ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Arakçi, İran'ın enerji alt yapısına saldırarak petrol fiyatlarını hızla yükselttiklerini ifade ederek, "Bu savaş için gerçekçi bir hedefleri olduğunu düşünmüyorum. Söyledikleri ve yaptıkları arasında bir karmaşa var. Sürdürdükleri makul bir sebep göremiyorum. Baştaki hedeflerine ulaşmada başarısız oldular ve 10 gün sonunda amaçsız olduklarını düşünüyorum" dedi.

İran'ın bölgedeki ABD varlıklarına saldırılar düzenleyerek meşru müdafaa hakkını kullandığını kaydeden Arakçi, "Bölgedeki herkesi, eğer ABD bize saldırırsa ABD topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına ve varlıklarına saldırılar düzenlemek zorunda kalacağımız konusunda uyarmıştık. Yaptığımız sadece kendimizi savunmak. Kesinlikle yasadışı saldırılarla karşı karşıyayız" dedi.