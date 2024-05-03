Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, seçim döneminde sözünü verdiği projelerini bir bir hayata geçiriyor. Esenlerli ihtiyaç sahibi gençler için hazırlanan “Çeyiz Destek Merkezi” hizmet vermeye başlıyor.

Esenler Belediyesi, Esenler’de evliliğe adım atacak ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz ailelerin kız çocuklarının çeyizlerini karşılamak için ‘Çeyiz Destek Merkezi’ni kurdu. “Çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek hayata geçirilen projede; elektrikli ev aletleri, mutfak gereçleri, nevresim takımları, halı gibi yaklaşık 25 parça ürünün yer aldığı paket hediye ediliyor. Ayrıca yeni evlenen ya da evlenmeyi düşünen çiftlere de alanında uzman kişilerce; “Aile İçi İletişim”, “Gastronom”, “Bebek Bakımı”, “Çocuk Gelişimi” konularında eğitim veriliyor.

“Her zaman yanınızdayız”

Bir eve lazım olabilecek her türlü ürünün yer aldığı merkezi gezen ve en mutlu günlerinde Esenlerli kızların yanında olduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Göksu, “Bu kızlarımız önce Allah’a, sonra ailelerine ve bizlere emanet. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Bir ömür neşeli bir yuva kurmaları için biz de el verelim istedik. Kızlarımızın en mutlu günlerinden itibaren hep yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.