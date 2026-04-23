Esenyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'u ziyaret ederek, temsili olarak makam koltuğuna oturdu.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Zübeyde Hanım İlkokulu ile Akşemsettin Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini makamında ağırladı. Programda makam koltuğu temsili olarak çocuklara devredildi. Koltuğa oturan minikler, talep ve önerilerini Başkan Vekili Aksoy ile paylaştı. Çocukların görüşlerini dinleyen Aksoy, onların düşüncelerinin önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, kendi hazırladıkları '23 Nisan kutlu olsun' yazılı tabloyu Başkan Vekili Aksoy'a hediye etti. Program, öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.