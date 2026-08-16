Kartal'da bir zincir market 'Bisikletini Kap, Eğlenceye Gel' etkinliği düzenledi. Çocukların eskiyen ve yıpranan bisikletleri özel atölyelerde tamir edildi. Çocuklar ise bu sırada eğlencenin tadını çıkardı. Kurulan özel tamir atölyelerinde zincir ve sele onarımı gibi bakım işlemleri yapılırken, çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun alanları ve ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Akrobasi parkurunda kaykay ve bisiklet gösterileri sergilendi. Programın akşam bölümünde Doğukan Manço sahne aldı.

Çocuklarının hem güvenle eğlendiğini hem de bisikletlerinin bakımlarının eksiksiz yapıldığını belirten aileler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Firma yetkilisi Uğur Ekiz, 'Çocuklarımızın eğitim öğretim sezonuna güzel bir başlangıç yapması için, böyle bir etkinlik tertipledik. Katılımın fazla ve yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Etkinliklerimiz devam edecektir. Halkımıza teşekkür ediyorum.' dedi.