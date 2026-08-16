Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Genç Atölye'de ilk hafta heyecanı geride kaldı. Program kapsamında düzenlenen eğitimler, Geleneksel Sanatlar Atölyesi ile Yapay Zeka Atölyesi ile kapılarını açtı. Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede gençler, ebru ve kaligrafi branşlarında eğitim aldı. Melek Akyüzlü ve Gürkan Eren eşliğinde devam eden derslerde katılımcılar, geleneksel sanatların temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Yapay Zeka Atölyesi ise Doç. Dr. Gökhan Atalı'nın anlatımıyla başladı. Eğitimlerde gençler; yapay zekanın temel kullanım alanları, güncel teknolojiler ve etkili yapay zeka kullanımı üzerine detaylı bilgiler edinerek yeni nesil teknolojileri yakından tanıma fırsatı elde etti.

Kaynak: İHA