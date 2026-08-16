Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nda kurucu yönetimin görev dağılımı gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Erkan Dönmez başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, yeni dönemde görev üstlenecek isimlerin sorumluluk alanları belirlendi. Konuya ilişkin açıklama Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Av. H. Ertan Başdere tarafından yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, İlçe Başkanımız Sayın Erkan Dönmez başkanlığında gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulu toplantımızda, kurucu ilçe yönetimimizin görev dağılımını gerçekleştirdik.

İnegöl’ün geleceğine dair güçlü bir vizyon ve ortak bir hizmet anlayışıyla oluşturduğumuz kurucu yönetim kurulumuz; ilçemizde karşılığı bulunan, kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarla rüştünü ispat etmiş, tecrübe ve dinamizmi bir araya getiren isimlerden oluşmaktadır.

Bizler Yeni Parti’yiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi; işçinin Yeni partisiyiz, emeklinin Yeni partisiyiz, çiftçinin Yeni partisiyiz, esnafın Yeni partisiyiz.

Çıktığımız bu yolun kolay olmadığının farkındayız. Ancak bizler, İnegöl’ü yalnızca bugünüyle değil, geleceğiyle birlikte değerlendiren bir anlayışla yola çıktık.

İnegöl bizim evimizdir.

Evimizin daha mutlu, daha huzurlu, daha yaşanabilir ve insanların yaşamaktan, çalışmaktan ve vakit geçirmekten keyif aldığı bir şehir olması için mücadele edeceğiz.

İnegöl; sanayisiyle, üretimiyle, ekonomiye sağladığı katkıyla, tarımıyla, turizmiyle, doğal güzellikleriyle ve eşsiz gastronomisiyle çok daha iyi yerleri hak etmektedir. Bizler, İnegöl’ün sahip olduğu bu potansiyelin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor ve şehrimizin hak ettiği noktaya taşınması gerektiğine inanıyoruz.

İnegöl’ümüz her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor.

Bu anlayışla oluşturduğumuz kurucu yönetim kurulumuz, sadece bir siyasi yönetim değil; İnegöl’e değer katacak, sorunlara çözüm üretecek ve şehrimizin geleceğine dair söz söyleyecek güçlü bir ekip olarak görev yapacaktır.

İlçe Başkanımız Erkan Dönmez öncülüğünde; İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize hizmet etme aşkıyla çıktığımız bu yolda, halkımızın partimize ve çalışmalarımıza gösterdiği ilgiyi ve teveccühü yakından görüyor ve takip ediyoruz.

Önümüzdeki çok kısa süre içerisinde Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığımızın ilçe binasını faaliyete geçirecek, vatandaşlarımızla daha güçlü ve doğrudan bir iletişim kuracak ve üye kayıtlarımızı almaya devam edeceğiz.

Bizim kapımız; İnegöl için söyleyecek sözü, yapacak işi, paylaşacak fikri ve bu şehre katacak değeri olan herkese açıktır.

Siyasi görüşü, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun, İnegöl için daha iyisini isteyen herkesi bu yeni yürüyüşün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki;

İnegöl için daha iyisi mümkün.

Türkiye için daha iyisi mümkün.

Ve biz, hep birlikte YENİ bir başarı hikâyesi yazabiliriz.

Bu vesileyle kurucu yönetim kurulumuzun İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi Yeni Parti’ye gönül vermeye, birlikte çalışmaya ve Yeni bir başarı hikâyesi yazmaya davet ediyoruz."