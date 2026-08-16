Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları'nın dördüncü eseri olan '19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Ayvalık'ta Üretim ve Kent Tarihi' isimli kitabın tanıtımı, Ayvalık Belediyesi'nin tarihi hizmet binasında gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleşen, Ayvalık'ın 19. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine uzanan süreçteki üretim hayatını, ekonomik yapısını ve kent belleğini ele alan kitabın tanıtım programına Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit de katıldı.

Ayvalık Endüstriyel Peyzajı isimli UNESCO Dünya Mirası Listesi için görev yapan Alan Başkanı Berrin Akın Akbüber'in açılış konuşmasını yaptığı tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi olarak ilçenin tarihi ve sosyolojik gelişimine ışık tutacak kültür yayınlarının dördüncüsünü halkla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Lansmanda kitabın yazarı Doç. Dr. Hasan Sercan Sağlam, eser hakkında katılımcılarla bir araya gelirken, kitabını okuyucuları için imzaladı.

Sağlam, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayvalık'ın üretim kültürünün yanı sıra kentin tarihden bu yana gelişimine de ışık tutan eser, geçmişten günümüze uzanan kent belleğinin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları bünyesinde yayımlanan '19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Ayvalık'ta Üretim ve Kent Tarihi' isimli kitabın, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde bulunan Ayvalık Kitapçısı'ndan temin edilebileceği öğrenildi.