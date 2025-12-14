Dernek üyesi eski İnegöl belediye başkanı ve eski Bursa büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede Başkan Recep Küpçüoğlu ve yönetim kurulu seçildi.

Kongrede misafirlere geleneksel cadi ve ayran ikramı yapılırken geçmiş dönem hizmette bulunmuş bazı üyelere plaket taktimi de yapıldı.

Recep Küpçüoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği’nin geleceğine yön verecek önemli bir karar için bir aradayız. Bizler, sadece bir derneğin üyeleri değil; bir kültürün taşıyıcıları, bir mirasın temsilcileri ve bir davanın gönüllüleriyiz.

Bu çatı altında yıllardır sürdürülen emek, alın teri ve kültürel mücadele; hiçbir zaman basit bir faaliyet değil, atalarımızdan emanet aldığımız bir kimliğin korunması olmuştur. Bugün bu emanet, bizlerin ellerindedir… ve geleceğe nasıl taşınacağı yine bizlerin iradesiyle belirlenecektir.

Kültür, yaşatıldığı sürece kültürdür. Bizler de bu bilinçle, Kafkas kimliğini yalnızca folklor sahnesinde değil; gönüllerde, zihinlerde ve günlük hayatın her alanında yaşatmak zorundayız.

Değerli Hazirun, Bu dönem yapılacak olan kongremiz, tek listeyle ilerleyen bir birlik ve beraberlik anlayışını göstermektedir. Bu tablo, derneğimiz adına gurur verici bir duruştur. Çünkü ayrışmanın değil, birleşmenin; tartışmanın değil, dayanışmanın zamanı olduğunu hep birlikte göstermiş oluyoruz.

Bugün huzurlarınızda, yıllardır bu derneğe gönül vermiş bir kardeşiniz olarak, bașkanlık görevine talip olduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu talebim bir makam isteği değil; bir sorumluluk, bir görev ve bir hizmet anlayışının sonucudur.

Eğer sizler de uygun görürseniz, önümüzdeki dönemde şu temel hedeflerle yola çıkıyoruz:

• Derneğin kurumsal yapısını güçlendiren, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı

• Gençlerin daha aktif olduğu, üretkenliği teşvik eden bir kültürel ekosistem

• Folklor çalışmalarını daha profesyonel bir seviyeye taşıyacak eğitim modeli

• İnegöl’de Kafkas kültürünü daha görünür kılacak yeni projeler, etkinlikler ve iş birlikleri

• Derneğin mali, idari ve sosyal açıdan çok daha güçlü bir yapıya kavuşması

Biz, geçmişi korurken geleceği inşa etmeyi görev biliyoruz. Bu yol; emek ister, fedakârlık ister, sabır ister. Ancak sizlerin desteği, tecrübesi ve birlik ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur.

Bugün burada bir yönetim seçmiyoruz—bir gelecek inşa ediyoruz. Ve ben bu geleceği sizlerle omuz omuza kurmak için buradayım.

Bana ve ekibime göstereceğiniz güvene layık olmak için, aynı kararlılıkla ve aynı disiplinle çalışacağımın sözünü huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Sözlerime son verirken, bugüne kadar derneğimize hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza ve emek veren herkese teşekkür ediyor, ebediyete yolculuk etmiş olanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Yeni dönemin şehrimiz ve İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Recep KÜPÇÜOĞLU (BAŞKAN)

Selim Emre AYDIN

Erol EKREN

Mustafa BAYHAN

Cenk GÜMÜŞTEKİN

Taner KARAKAYA

Civan Ali İLARSLAN

Tevfik Samet YILMAZ

Akif AYDIN

Ufuk ADIYAMAN

Ali CAN

Nurullah BAŞTÜRK

Rıdvan YAPRAK

Rasin GÜZEL

Enes KORKMAZ

Nurullah ORDU

Ali SEVİNÇ

Ali KAYA

Ahmet BAYRAK

Feti AYDIN

Sadettin TAŞ

Rıdvan ÜNVER

Kerem ASLAN

Rıdvan ÖRNEK

Murat Sezer AYDIN

Mennan KAYA