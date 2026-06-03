Esenyurt Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda dijital belediyecilik uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezine ek olarak mevcut WhatsApp ihbar hattı, yapay zeka destekli WhatsApp çözüm hattı olarak yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları sorunları, taleplerini veya önerilerini 0533 897 00 00 numaralı WhatsApp çözüm hattı üzerinden yazılı mesaj, fotoğraf ya da video ile iletebiliyor. Yapay zeka destekli altyapı sayesinde gelen başvurular otomatik olarak analiz edilerek ilgili müdürlüğe yönlendiriliyor ve çözüm süreci anında başlatılıyor. Bekleme sürelerini ortadan kaldıran uygulama, vatandaşların taleplerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlıyor. Böylece belediye hizmetlerine erişim kolaylaşırken, çözüm süreçlerinde de önemli bir hız kazanılmış oluyor.



Teknolojinin sunduğu imkanları vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kullanmaya devam edeceklerini belirten Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Vatandaşlarımızın belediyemize daha hızlı ulaşabilmesi ve taleplerine en kısa sürede çözüm bulunabilmesi için dijital hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Yapay zeka destekli WhatsApp çözüm hattımız ile hem iletişim süreçlerini hızlandırıyor hem de hizmet kalitesini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.