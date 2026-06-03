İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününün de çerisinde bulunduğu haftayı her gün farklı bir etkinlikle kutluyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi, Çevre İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İshakpaşa Okulu ve Erka Geri Dönüşüm Firması iş birliğinde özel bir program düzenlendi.

İshakpaşa İlkokulu 4-L sınıfı öğrencilerinin hazırladığı “Atık Şehrin Sırrı” tiyatro gösterisinin de sahnelendiği ve devamında yıl boyunca düzenlenen atık toplama yarışmalarında dereceye giren okullara ödüllerin takdim edildiği ödül töreni düzenlendi.

ATIK TOPLAMA YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Sıfır Atık Ödül Töreninde derece giren okullar şöyle sıralandı: Okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışmasında; 1’inci Hocaköy İlkokulu, 2’nci Deydinler İlkokulu ve 3’üncü Alanyurt İlkokulu oldu. Okullar arası elektronik atık toplama yarışmasında; 1’inci Tahtaköprü İlkokulu, 2’nci Ticaret ve Sanayi İlkokulu ve 3’üncü Huzur İlkokulu oldu. Okullar arası ambalaj atıkları toplama yarışmasında da 1’inci Necip Fazıl Kısakürek Okulu, 2’nci Kocatepe İlkokulu ve 3’üncü Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu oldu.

SIFIR ATIK ARTIK HAMMADDE

Programda tiyatro gösterisini izleyen öğrenciler ve öğretmenlere yönelik konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Okullarımızı, idarecilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi bu ödül töreni ve ortaya çıkan sonuçtan dolayı, emeklerinden dolayı kutluyorum. Listeler önümüze geldiğinde ne kadar değerli bir iş yapıldığını daha iyi görmüş olduk. Artık sıfır atık diye bir şey yok, sıfır atığa artık hammadde diyoruz. Çünkü bunlar geri dönüşümü sağlanarak yeniden kullanılan malzemeler. Bu bilinçle dünyayı, ülkemizi kurtarmak gerekiyor. Bu bilinci destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Derece elde eden okullarımızı da kutluyorum” dedi.

NE KADAR BİLİNÇLİ OLURSAK, O KADAR AZ KİRLİLİK OLACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Kaymakamlığımız himayesinde çevre başlığı altında, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü haftaya yayarak programlar icra ediyoruz. Biz sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. İnegöl’ümüzü, ülkemizi sizlerle daha yaşanabilir bir çevreye kavuşturacağımıza inanıyoruz. Bu noktada yapacağınız her şey, atacağınız her adım bizim için çok değerli. Bu programlar da bunun için tertip edildi. Bir tiyatro gösterisi sahnelendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevreyi kirleten aslında bizleriz. İnsanlar olarak kirliliğe biz sebebiyet veriyoruz. Ne kadar bu konuda bilinçli olursak o kadar az kirlilik oluşacak. Diğer yandan sıfır atık diyoruz. Bunun diğer karşılığı israf etmemek. Bunları başardığımızda, iyi ve doğru bir iş yapmış olacağız. Çevresini koruyan, çevre bilinci olan bir insan olacağız. Sizler büyüklerinize de bunları anlatacaksınız. Sizler büyüklerinizi çok daha güzel ikaz ediyorsunuz. Sizlerle İnegöl’ü çok daha güzel bir çevreye kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

SIFIR ATIK VİZYONUNU ORTAYA KOYAN BİR ÜLKEYİZ

Son olarak konuşan Kaymakam Eren Arslan da “Bugün konumuz çok çok ciddi. Bu hafta, içerisinde çevre haftasını barındırıyor. Biz içinde yaşadığımız dünyayı büyüklerimizden emanet olarak aldık, sizlere teslim edeceğiz. Sizler de bilinçli yetişerek, duyarlı yetişerek, bilgiyle yetişerek bu dünyayı daha güzel hale getireceksiniz. Bu dünya tüm canlıların, hepimizin evi. Maalesef zaman zaman yanlış davranışları da görüyoruz. Bunun çözümü sizin gibi akılla yetişmiş, bilinçli nesiller. Bu anlamda ben farkındalık oluşturmak adına gayret eden Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hayatı yaşarken, üretirken ortaya koyduğumuz, bugün artık bir atık değil ekonomik materyal olan geri dönüşüm kavramıyla açıkladığımız her türlü kullanılan malzemenin ekonomiye tekrar kazandırılması mümkün. Bu anlamda sıfır atık vizyonunu ortaya koyan bir ülkeyiz” ifadelerinde bulundu.