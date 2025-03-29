Esenyurt Belediyesinin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği ’Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük’ hizmetinde bayram mesaisi yaşandı. Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların evlerine giderek, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verdi. Profesyonel ekipler tarafından verilen hizmetle vatandaşların saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı, banyo ve kişisel bakımları titizlikle gerçekleştirildi. Yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen bu çalışmayla ailelerinde hayatını kolaylaştırdı. Öte yandan verilen hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA