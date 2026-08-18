Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, BursaKart Mobil Uygulaması ile Engelsiz Bursa Uygulamasını bir araya getirdi. Birleştirme kapsamında BursaKart Mobil Uygulaması üzerinden yolcuların toplu taşıma hizmetlerinden daha kolay ve bağımsız biçimde yararlanmasını sağlayacak önemli geliştirmeler hayata geçirildi.

Biniş ve iniş durağı seçilebilecek

Engelli yolcular, kendilerine ait BursaKart numarası ve sisteme kayıtlı telefon numarasıyla uygulamaya giriş yaptıktan sonra binecekleri durağı ve engel durumlarını belirleyerek seyahat talebi oluşturabilecek. Yolcular, seyahatlerine eşlik edecek refakatçiyi de uygulama üzerinden tanımlayabilecek. Oluşturulan seyahat bildirimi, ilgili otobüs sürücüsünün ekranına anlık olarak iletilecek. Sürücü, yolculukla ilgili geri bildirimde bulunabilecek. Yolcunun araca binmesinin ardından binişini uygulama üzerinden onaylaması ve ineceği durağı seçmesiyle seyahat süreci takip edilebilecek.

Durak ve otobüs bilgileri anlık izlenebilecek

Uygulamada gerçekleştirilen konum ve durak iyileştirmeleri sayesinde yolcular, yaklaşan duraklar ve seyahat süreci hakkında anlık bilgi alabilecek. Uygulama üzerinden kalan durak bilgisi de paylaşılırken, yolcuların toplu ulaşımı daha güvenli ve bağımsız şekilde kullanabilmesi sağlanacak.

Raylı sistemler de uygulamaya eklendi

Raylı sistemleri kullanan engelli yolcular için de yeni özellikler devreye alındı. Yolcunun istasyona giriş yapmasının ardından yaklaşan HRS aracının bilgisi uygulamada gösterilecek. Yolcu, gitmek istediği yönü ve treni seçerek aracın istasyona geliş süresini takip edebilecek. Trene binildikten sonra biniş durumu uygulama üzerinden teyit edilebilecek ve varış noktasına kaç durak kaldığı görülebilecek. Yolcular ayrıca seyahat boyunca geçilen istasyonlar ve varış noktası hakkında bilgilendirilecek. Sistem, HRS araçlarının yanı sıra T1 ve T2 tramvay hatlarında da kullanılabilecek.

"Başkanıma çok teşekkür ederim"

BursaKart Mobil Uygulaması üzerinden yolculuk yapan görme engelli Dilhan Karagöz, "Gerçekten ilk deneyimimde biraz heyecanlı ve korku içerisindeydim. Fakat güvenli bir yolculuk başlatıp güvenli bir şekilde yolculuğumu sonlandırabildim. Binerken bildirim gönderebiliyoruz, inerken de şoföre bildirim gönderebiliyoruz. Başkanıma, son derece anlamlı olan bu desteği için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Ulaşım anlamında çok rahatladık"

Görme engelli Beyazıt Çağrı Yurdagül de uygulamayı çok beğendiğini belirterek, "Görme engelliyseniz görme engelli olduğunuzu, fiziksel engelliyseniz fiziksel engelli olduğunuzu belirtip şoför beyin ona göre sizi karşılamasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ineceğimiz durağı da işaretliyoruz, ona göre bize yardımcı oluyor. Başkanımız Şahin Bey, bizi ulaşım anlamında çok rahatlattı. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim" dedi.

BursaKart Mobil Uygulaması, yenilenen ve geliştirilen özellikleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu.