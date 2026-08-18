Teşkilat mensubu gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, külliye bünyesinde bulunan Hamzabey ve Karamustafa Paşa türbeleri titizlikle temizlendi. Gençler, türbelerin iç ve dış mekânlarındaki temizliğin yanı sıra çevre düzenlemesi ve bakım gerektiren noktalarda da aktif rol aldı.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Eren Sellüm, ecdat mirasına sahip çıkmanın en temel sorumlulukları arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bizler, ecdadımızdan miras kalan bu kutlu emanetleri sadece anmakla kalmıyor, fiilen emek vererek korumayı ve geleceğe taşımayı bir görev biliyoruz. Hamzabey Külliyesi gibi asırlardır şehrimizin manevi muhafızlığını yapan mekânlarımızın her daim temiz ve bakımlı kalması için gençlerimizle sahadayız. Tarihimize, kültürümüze ve ecdadımızın aziz hatırasına sahip çıkan bu tür vefa çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

Gerçekleştirilen çalışmayla, kentin tarihî ve kültürel dokusuna katkı sunulurken, gençlik kollarının manevi mirası yaşatmaya yönelik saha faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.