Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafriyat kamyonunun bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde E.T. idaresindeki 41 DH 249 plakalı hafriyat kamyonunun önüne köpek çıktı. Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kamyon, D-100 kara yolu Ovacık Mahallesi mevkii yol ayırımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü E.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan kamyon ise yoldan kaldırıldı.