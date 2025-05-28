Esenyurt Belediyesi’nin hayata geçirdiği Menekşe Engelsiz Kafe, sadece Esenyurtlulara değil, tüm İstanbul halkına hitap ediyor. Özel bireylerin istihdamına büyük katkı sağlayan ve sosyal hayatlarına önemli bir katkı sunan bu mekan, Esenyurt Belediyesi’nin Gökevler Mahallesi’nde bulunan At Binicilik Tesisi içerisinde hizmet veriyor. Kafe, haftanın 7 günü, uygun fiyatlarla lezzetli yemekler sunarak her yaştan ziyaretçiye keyifli bir deneyim sunuyor.

Özel bireylere istihdam imkanı sunuluyor

Menekşe Engelsiz Kafe, sadece sunduğu yemeklerle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkat çekiyor. Özel gereksinimli bireyler, burada çalışarak hem iş deneyimi kazanıyor hem de topluma katkı sağlıyor. Esra Ölmez Köle, "Tesise ilk kez geliyorum ve çok memnun kaldım. Çalışanlar güler yüzlüydü, fiyatlar çok uygun. Ürünler tamamen el yapımı ve organikti. Burada servis yapan özel gereksinimli kişiler, onların sosyalleşmesi açısından çok anlamlı bir şey. Beni çok mutlu etti. Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Aileler için çok uygun bir mekan"

Yasin Akkaya, "Burası daha önce görmediğimiz bir mekan. Biz öğretmenlik yapıyoruz ve sıkça buraya yemek yemeye geliyoruz. Fiyat performans olarak yemekler gerçekten üst düzey. Çalışanların güler yüzlü olması bizim için çok önemli. Ayrıca burası sadece yemek yenecek bir yer değil. Ailenizle gelip yürüyüş yapabilir, at binebilirsiniz. At binme fiyatları da çok uygun. Bölgeyi canlandıran bu mekan için Esenyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

"Burada çalıştığım için çok mutluyum"

Menekşe Engelsiz Kafe’de çalışan özel birey Muhammed Ali Talay ise, buradaki işinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Talay şunları söyledi: "Askerliğimi yaptıktan sonra buraya başladım. İlk maaşımla anneme bir şeyler almak istiyorum ve araba almayı düşünüyorum. Burada gelenleri karşılıyorum, servis yapıyorum, ortalığı topluyorum. Burası çok temiz ve çok güzel bir yer. Çalıştığım için mutluyum."