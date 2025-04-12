Esenyurt Belediyesi, müzik kültürü oluşturmak ve bu yönde yetenekli kişilerin yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla keman, piyano, gitar, saz, ut ve darbuka gibi 9 farklı branşta müzik eğitimi veriyor. Bu kapsamda açılan kurslara kayıt yaptıran öğrenciler, uzman öğretmenlerden enstrüman çalmanın tüm inceliklerini öğreniyor. Belediyenin kültür merkezlerinde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimler, kursiyerlerin müzik becerilerinin artmasına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belediyenin düzenlediği kültür sanat etkinliklerinde yeteneklerini sergileme fırsatı da sunuluyor. Vatandaşlar, kültür sanat kurslarıyla ilgili detaylı bilgiye belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak ulaşabiliyor.

"Burada hayallerime kavuştum"

Ücretsiz müzik eğitimi sayesinde 6 ay gibi kısa bir sürede enstrüman çalmayı öğrendiğini söyleyen kursiyer Hasan Doğan, "Semtimizde böyle bir merkezin olması bizim için gerçekten büyük bir şans. Kültürel çalışmaların içinde olmak hem bize değer katıyor hem de sosyal açıdan kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. İlk başladığımızda oldukça acemiydik. Hatta sazın ne olduğunu bile tam olarak bilmiyorduk diyebilirim. Ancak 6 ayın ardından birçok parçayı çalmaya başladık, bir sanat öğrenmenin verdiği mutluluk ise cabası. Zaten uzun zamandır öğrenmek istiyorduk, böyle bir imkân çıkınca da değerlendirdik. Sanatla iç içe olmak, bu sürecin bir parçası olmak gerçekten çok kıymetli. Bu imkânı bize sağlayan belediyemize, hocalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kurslarda sadece müzik değil, dostluklar da gelişiyor"

Sanatın dinlendiriciliği ve faydalarına dikkat çeken İsmail Acar ise "Burası oldukça samimi, sıcak bir ortam. Gerek yöneticilerimiz, gerekse hocalarımız çok ilgili ve içtenler. Ben burada iki farklı branşta eğitim alıyorum. Birincisi Türk Sanat Müziği, aynı zamanda bu grubun iç yönetimini de üstlenmiş durumdayım. İkincisi ise ritim dersi. Müzik alanında ritimle ilgili bilgi ve beceriler zaman zaman çok işimize yarıyor. Çünkü ritim, gerçekten insanı rahatlatan, stresini azaltan bir alan. Haftada bir gün buraya gelip şarkı söylemek, arkadaşlarla buluşmak, birlikte vakit geçirmek çok kıymetli... Burada sadece müzik değil, dostluk, muhabbet, arkadaşlık da gelişiyor. Her hafta farklı bir arkadaş grubu geliyor, yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu sosyal ortam da bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.