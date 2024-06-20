Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bir dairenin de etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1477. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa süre büyüyerek tüm çatıyı kaplayan alevler, 5. kattaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında çatı katında büyük hasar oluştu. Çatının alev alev yandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.