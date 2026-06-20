Omurga hastalıklarının tedavisinde teknolojik gelişmeler, hastaların daha hızlı iyileşmesine ve günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmesine imkan sağlıyor. Liv Hospital Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, ileri omurga cerrahisi alanında uygulanan modern yöntemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Omurga rahatsızlıkları büyük kesiler olmadan tedavi edilebiliyor"

Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, özellikle son yıllarda dünyada giderek yaygınlaşan Tam Kapalı Endoskopik Omurga Cerrahisi yöntemi sayesinde bel ve boyun fıtıkları başta olmak üzere birçok omurga rahatsızlığı, büyük kesilere ihtiyaç duyulmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

Tam Kapalı Endoskopik Omurga Cerrahisinin omurgaya birkaç milimetrelik giriş noktalarından ulaşılarak gerçekleştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Cebesoy, "Özel kamera sistemleri ve yüksek teknolojili cerrahi ekipmanlar sayesinde cerrah, problemli bölgeyi yüksek çözünürlükte görüntüleyerek müdahale edebiliyor. Tam kapalı endoskopik omurga cerrahisi, kas ve yumuşak dokulara minimum zarar verilmesini sağlayan modern bir tekniktir. Hastalarımız daha az ağrı hissederken, ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri de önemli ölçüde kısalmaktadır. Birçok hasta kısa süre içerisinde günlük yaşamına ve iş hayatına dönebilmektedir" dedi.

"Multidisipliner bir yaklaşım uygulanıyor"

Yalnızca fıtık tedavilerini değil, omurga kaymaları, dar kanal hastalığı, dejeneratif omurga hastalıkları, omurga deformiteleri ve travmatik omurga yaralanmaları gibi kompleks vakaların da ileri omurga cerrahisi yöntemleriyle değerlendirilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, her hastanın detaylı klinik ve radyolojik incelemeler sonrasında multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiğini belirterek, "Amacımız yalnızca ağrıyı gidermek değil, hastalarımızın yaşam kalitesini kalıcı olarak artırmak ve en uygun tedavi yöntemini kişiye özel olarak belirlemektir" ifadelerini kullandı.

"Daha az ağrı, daha hızlı iyileşme"

Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, tam kapalı endoskopik omurga cerrahisinin öne çıkan avantajlarını küçük cerrahi giriş noktaları, kas ve doku hasarının minimum düzeyde olması, daha az kanama riski, daha düşük enfeksiyon oranları, daha az ameliyat sonrası ağrı, kısa hastanede yatış süresi ve günlük yaşama daha hızlı dönüş olarak sıraladı.

"Bel, boyun ve omurga kaynaklı ağrılar tedavi edilebiliyor"

Liv Hospital Gaziantep’in ileri omurga cerrahisi alanında sunduğu teknolojik altyapı ve uzman hekim kadrosuyla yalnızca Gaziantep’ten değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Cebesoy, "Bel, boyun ve omurga kaynaklı ağrılar yaşayan hastalar, ileri omurga cerrahisi uygulamaları ve tam kapalı endoskopik omurga cerrahisi tedavileri için Ortopedi ve Travmatoloji Bölümümüze başvurabiliyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.