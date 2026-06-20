Android işletim sistemini iOS'tan ayıran en büyük özgürlüklerden biri olan dışarıdan bağımsız uygulama (APK) yükleme alışkanlığı, Google'ın yeni güvenlik politikalarıyla birlikte büyük bir değişime uğruyor. Akıllı telefon kullanıcılarını ve uygulama geliştiricilerini doğrudan etkileyecek yeni yol haritasını duyuran teknoloji devi, siber dolandırıcılık ve zararlı yazılımları engellemek adına "Geliştirici Doğrulama Programı"nın yeni ve en sert aşamalarını hayata geçiriyor. Yeni kurallar, Android ekosistemini çok daha şeffaf ancak bir o kadar da sıkı bir denetim mekanizmasına sokacak.

KADEMELİ GEÇİŞ BU AY BAŞLIYOR: İŞTE TAKVİM

Google tarafından paylaşılan resmi takvime göre, Android cihazların büyük bir kısmında otomatik güvenlik altyapısı bu aydan itibaren arka planda sessizce aktif hale gelecek. Sürecin resmi yol haritası ise şu şekilde ilerleyecek:

Android işletim sistemini iOS'tan ayıran en büyük özgürlüklerden biri olan dışarıdan bağımsız uygulama (APK) yükleme alışkanlığı, Google'ın yeni güvenlik politikalarıyla birlikte büyük bir değişime uğruyor. Akıllı telefon kullanıcılarını ve uygulama geliştiricilerini doğrudan etkileyecek yeni yol haritasını duyuran teknoloji devi, siber dolandırıcılık ve zararlı yazılımları engellemek adına "Geliştirici Doğrulama Programı"nın yeni ve en sert aşamalarını hayata geçiriyor. Yeni kurallar, Android ekosistemini çok daha şeffaf ancak bir o kadar da sıkı bir denetim mekanizmasına sokacak.

KADEMELİ GEÇİŞ BU AY BAŞLIYOR: İŞTE TAKVİM

Google tarafından paylaşılan resmi takvime göre, Android cihazların büyük bir kısmında otomatik güvenlik altyapısı bu aydan itibaren arka planda sessizce aktif hale gelecek. Sürecin resmi yol haritası ise şu şekilde ilerleyecek:

ASIL KÜRESEL DARBE 2027'DE

Google, ilk aşamada kullanıcıların doğrulanmamış uygulamaları yüklemesini tamamen yasaklamıyor; Android Debug Bridge (ADB) veya yeni geliştirilen gelişmiş yükleme adımlarıyla geçiş koridorları açık bırakılıyor. Ancak bu süreç bir alışma dönemi olarak görülüyor. Pilot ülkelerden alınacak geri bildirimlerin ardından, doğrulanmamış uygulamalara yönelik asıl kesin engelleme ve küresel doğrulama zorunluluğu 2027 yılı içerisinde dünya genelinde tamamen hayata geçirilecek.