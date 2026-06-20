Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişiselleştirme ve gelişmiş sohbet yönetimi özelliklerini barındıran yeni "Plus" abonelik modelini Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sundu.

Yeni abonelik modelinin küresel pazardaki aylık ücreti 2,99 dolar olarak belirlenirken, Türkiye’deki kullanıcılar için yerel fiyatlandırma uygulandı.

WhatsApp Plus'ın Türkiye'deki aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak açıklandı.

Uygulama, kullanıcıların sistemi risk almadan test edebilmesi için 30 günlük ücretsiz deneme dönemi sunuyor. Bu süre zarfında kullanıcılar premium özelliklerin tamamını deneyimleyebiliyor ve diledikleri an herhangi bir ücret ödemeden aboneliklerini iptal edebiliyor.

PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

WhatsApp Plus, normal sürümden farklı olarak uygulamayı daha kişiselleştirilebilir hale getiriyor. WhatsApp Plus ile 20 sohbete kadar sabitleme yapılabiliyor.

Plus ile uygulamanın renkleri, teması ve ikon görünümü daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Sohbet listeleri için özel uyarı, tema ve zil sesi ayarları yapılabiliyor.