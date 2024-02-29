Esenyurt’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alev alev yanan çatı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ise dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 963. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki beş katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısının alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Binanın çatısında söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri ise dron ile havadan görüntülendi.