İstanbul Bakırköy’de meydana gelen kazada iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay Bakırköy Abay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen iş makinesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.