Esenyurt’ta kaldırımdan ilerleyen 2 motosikletli çarpışırken motosikletlilerden 1’i yola savruldu. Savrulan motosikletli beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda seyreden 2 motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden 1’i yola savruldu. Savrulan sürücü, o sırada yoldan geçen beton mikserinin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri beton mikserinin altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü ise hastaneye kaldırılırken beton mikseri sürücüsü ifade için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.