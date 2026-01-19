İstanbul Sultangazi'de etkili olan kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklar kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini artırması ile Sultangazi'de mest eden görüntüler çıktı. Kar yağışı Sultangazi Sultançiftliği'nde caddeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar ve çocuklar ise kar topu ve kardan adam yaparak kar yağışının keyfini çıkardı. Karı görünce çok mutlu olduğunu anlatan çocuk, 'Çatıdan sesler geliyordu. Uyanınca karı gördüm. Kardeşimi uyandırdım. Sonra sokağa çıktık. Kardan adam yaptık' dedi.