İstanbul genelinde etkili olan kar yağışına karşı Kağıthane'de belediye ekipleri, ilçe genelinde yolların açık kalması için 24 saat aralıksız görev yapıyor.

Kağıthane'de kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Kâğıthane Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. İlçe genelindeki tüm ana cadde ve bağlantı yolları trafiğe açık tutulurken, karla mücadele çalışmaları anlık olarak takip ediliyor. Kağıthane Belediyesi'ne ait 416 kamera, 100'ü aşkın noktadan ilçe genelini izlerken cadde ve sokaklarda ekipler aktif olarak görev yapıyor. Karla mücadele kapsamında 500 personel, geniş araç ve ekipman filosuyla sahada bulunuyor. Çalışmalarda 25 kamyon, 25 kepçe ve 11 tuzlama aracı görev alırken yol güvenliği için 8 bin ton tuz stoğu hazır bekletiliyor. Ekipler öncelikli olarak ana arterler, toplu taşıma güzergâhları ile hastane, itfaiye ve polis merkezlerine ulaşımı sağlayan yolları açık tutuyor. Belediyenin Karla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda doğum, acil sağlık ve vefat gibi hassas durumların yaşandığı sokaklara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için evsiz vatandaşlar, belediyenin yönlendirmesiyle anlaşmalı otellere yerleştiriliyor. Sıcak yemek, kıyafet ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca sokak hayvanları için belirlenen besleme noktalarına mama ve su desteği daha sık aralıklarla ulaştırılıyor. Vatandaşlar, kar yağışı süresince oluşabilecek acil durum ve ihtiyaçlar için 444 23 00 numaralı belediye çağrı merkezine 7/24 ulaşabiliyor. Kâğıthane Belediyesi olumsuz hava şartları devam ettiği sürece tüm imkânlarıyla sahada olmaya devam edecek.