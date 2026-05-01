İnegöl'e bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesinde ikamet eden Kerem Ş. (29), sabah ölü halde bulundu. Yanında da tabanca bulunan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden gencin cenazesi doğum günü olan 1 Mayıs'da bugün öğle namazına müteakip Hasanpaşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Arkadaşları, toprağa verilen gencin mezarı başında pasta üzerine mumlar dikip doğum gününü kutladılar.

Kaynak: Mehmet Sevinç