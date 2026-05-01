İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin hitabet yeteneklerini geliştirmek, tarih ve kimlik bilinci kazanmalarına katkı sağlamak ve sosyal yönlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Liseler Arası Hitabet Yarışması, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi’nin 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmesiyle bu yıl Gençlik Yılı kapsamında yapılan yarışmanın bu yılki teması ise Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Nurettin Topçu olarak belirlendi. Öğrenciler, Topçu’nun fikir dünyasını ve düşüncelerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıdı.

17 OKULDAN ÖĞRENCİLER KATILDI

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Liseler Arası Hitabet Yarışmasına, İnegöl genelindeki 17 farklı liseden birer öğrenci katıldı. Yarışmada her öğrenciye danışmanlık yapan bir öğretmen de sürece eşlik etti. Katılımcılar, 7 ila 10 dakika arasında değişen sürelerde hitabetlerini sergileyerek jüri karşısında performanslarını ortaya koydular. Alanında deneyimli isimlerden oluşan jüri heyetinde ise Emekli Öğretmen Şahin Aktaş, Türkçe öğretmenleri Onur Akçakaya ve Şengül Çoban, Din Hizmetleri Uzmanı Tevfik Cihat Koçak ile Uzman Vaiz Faik Oğuz yer aldı. Gençlerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışma aynı zamanda öğrencilerin düşünce dünyalarını zenginleştirmelerine ve toplumsal konulara daha bilinçli yaklaşmalarına katkı sağlarken, yarışmanın bir bölümünü Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki protokol üyeleri de takip etti.

DERECEYE GİREN OKULLAR

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencileri kürsüye protokol üyeleri duyurdu. Hitabet yarışmasının birincisi Turgutalp Anadolu Lisesi olurken, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren okulun öğrenci ve danışman öğretmenlerine başarı belgesi ve hediye takdimleri yapıldı.

BURAYA KATILMA CESARETİ GÖSTEREN TÜM ÖĞRENCİLER GÖNLÜMÜZÜN KAZANANIDIR

Hitabet Yarışmasının ödül töreninde kürsüye gelen Belediye Başkanı Alper Taban, burada kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Başkan Taban, “İnegöl’de ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü böylesine güzel bir öğrenci topluluğuna sahibiz, çok değerli idare ve öğretmenlerimiz var. Bugün de öğrencilerimizin hitabet performanslarını dinleme fırsatımız oldu. Emeklerine sağlık. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bu vesileyle önemli şahsiyetlerimizi de anmış oluyoruz. Onların fikir ve fikriyatları noktasında neler yaptığını görmüş oluyoruz. İnşallah bizler de bugünün güzel insanları olmayı başaralım. Yarışmada emek veren herkese, katılan öğrencilerimize, okullarımıza teşekkür ediyorum. Buraya katılan tüm öğrenciler gönlümüzün birincisi. Bir sıralama olacak mutlaka ama önemli olan o cesareti gösterip buraya çıkmanız. Sizler kendinize güvenmeye devam edin. Hedeflerimize mutlaka varacağız” dedi.

SİZLER BU ÜLKENİN GELECEĞİSİNİZ

Kaymakam Eren Arslan da kürsüde yaptığı konuşmada çok mutlu olduğu bir programda olduğunu ifade ederek; “Çünkü zaman zaman birçok yerde gençlikle ilgili yakınmalar duyuyoruz. Bir kısmı doğru olabilir ama önemli bir kısmının da haksız olduğunu bugün burada sizin gibi kıymetli gençleri görünce bir kez daha anladık. Sizleri yetiştiren değerli ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bu değerli konsepti hazırlayan Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. İçerisinde Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasının bulunduğu Mayıs ayına giriyoruz. Neden bir ülke gençlerine, çocuklarına bayram armağan eder? Çünkü sizler gerçek manada geleceksiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Ne kadar donanımlı yetişirseniz, ülkemizin geleceği de o kadar emin ellerde demektir. Biz sizlere çok güveniyoruz. Sadece ülkemizi değil, insanlığı da sizler kurtaracaksınız” diye konuştu.