“Kampüs Lise” projesinde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İlçemizin eğitim sorununa çözüm olacak bir proje. Binlerce öğrenci burada eğitim alma imkânı bulacak. Kısa sürede sonuçlarını alarak ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşayacağız” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yakın zamanda yapımına başlanan “Kampüs Lise” projesini ziyaret etti. 1 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 meslek lisesi ve 1 spor lisesini aynı kampüste bir araya getiren projede incelemelerde bulunan Bozkurt, bu proje ile derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak gençlerin daha nitelikli eğitim alma imkanı bulacağını söyledi. Bozkurt şöyle devam etti: “Belediye bütçesi için çok önemli bir parayı buraya harcıyoruz. Bu proje, Esenyurt’ta eğitim sorununu çözeceği için bizim için çok önemli. Kısa sürede sonuçlarını alacağız.”

“Türkiye’nin yüz akı projesi”

Projenin eğitim sorununa büyük ölçüde çözüm olacağını belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Önümüzdeki yılın sonuna doğru bu projeyi bitireceğiz. Şu an gördüğünüz yerde, kapalı spor salonunun üzerinde bir de halı sahamız olacak, yaklaşık 600 kişilik seyircinin spor müsabakalarını seyredebileceği bir de tribün olacak. Hemen yanı başında yurdumuz var. Bu, Esenyurt’un ve İstanbul’un dışından gelen öğrencilerimizin konaklayacakları yurt. Bunun altında yemekhane, üstünde 5 katlı daha binamız olacak. Hemen yanı başındaki fen lisemizin kaba inşaatı devam ediyor. Temel işlem çalışmalarının yapıldığı yerde de imam hatip lisesi ve Anadolu lisesi yapılacak. Esenyurt’un değil Türkiye’nin yüz akı projesi. Kentlere göç eden gençlerin de birbirleriyle kaynaşması için çok büyük bir fırsat”.