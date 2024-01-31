Esenyurt’ta kimliği belirsiz şahıs, sipariş teslim etmek için bir binaya giren kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonunu çaldı. Olay sonrası kurye, durumu polis ekiplerine şikayet ederken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yaşadığı olay ile ilgili konuşan kurye Fırat Parim,"Siparişi götürdükten sonra aşağı indiğimde telefonumun ortada olmadığını fark ettim. 20 bin TL zararım var" dedi.

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir daireye yemek siparişi için gelen kurye Fırat Parim, telefonunu motosiklette bırakıp eve çıktı. O sırada yolda yürüyen kimliği belirsiz şahıslardan biri motosikletteki telefonu gördü. Tutacaktan çıkarıp aldığı telefonu cebine koyarak yoluna devam eden hırsız kayıplara karıştı. O sırada apartmandan motosikletine dönen kurye, telefonunun yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yakındaki bir marketin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, hırsızlar ile ilgili polis ekiplerine şikayette bulundu. Yaşanan o hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan kurye Fırat Parim, “Kuryelik yapıyorum. Bu binaya sipariş getirmiştim. Çıkarıp takmak istemedim ve bir şey olmaz diye telefonumu motosikletimde bıraktım. Siparişi götürdükten sonra aşağı indiğimde telefonumun ortada olmadığını fark ettim. Karşıdaki markette güvenlik kamerası vardı. Oradan izlediğime göre ben içeri girdiğimde 2 kişi yürüyüp telefonumu tutacaktan çıkararak devam etti. 20 bin TL zararım var. İş yerinden bana ulaşamadıkları için market sahibinin telefonu ile onları aradım. Polis ekiplerine şikayet edeceğim" dedi.