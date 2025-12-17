Almanya’da sosyal yardım sistemine yönelik denetimler çerçevesinde ortaya çıkan bir olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Köln’de yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır Almanya’da ikamet ettiği belirtilen emekli bir gurbetçinin, sosyal yardım aldığı dönemde Türkiye’de yüksek değerde mal varlığı bulunduğu belirlendi. Yetkililer, haksız şekilde alındığı değerlendirilen yardımların faiziyle birlikte geri alınması için işlem başlattı.

Edinilen bilgilere göre, aylık 870 Euro emekli maaşı bulunan kişi, buna rağmen sosyal yardım talebinde bulundu. Başvurunun ardından gerçekleştirilen rutin denetimlerde, başvuru sırasında beyan edilen gelir ve mal varlığı bilgilerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığı tespit edildi. Özellikle Almanya dışındaki varlıklara ilişkin bilgilerin eksik bildirildiği ortaya çıktı.

Türkiye’de geniş çaplı mal varlığı tespit edildi

Yapılan incelemelerde, söz konusu gurbetçinin Türkiye’de 8 daire, 6 arsa, 5 tarla, 3 iş yeri ve 3 otomobile sahip olduğu belirlendi. Bu varlıkların, sosyal yardım başvurusu sırasında ilgili makamlara bildirilmediği kaydedildi. Alman yetkililer, bu ölçekte bir mal varlığının sosyal yardım alma koşullarıyla uyuşmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Tespitlerin ardından, bugüne kadar ödenen sosyal yardımların tamamının yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi amacıyla idari süreç başlatıldı. Dosya kapsamında ek hukuki ve idari yaptırımların da gündeme gelebileceği belirtilirken, incelemenin beyan yükümlülüğünün ihlali yönüyle sürdüğü bildirildi.

Beyan yükümlülüğü var

Alman yetkililer, sosyal yardım alan kişilerin yalnızca Almanya’daki değil, yurt dışındaki tüm gelir ve mal varlıklarını da eksiksiz ve doğru şekilde beyan etmekle yükümlü olduğunu bir kez daha vurguladı. Eksik veya yanlış beyanda bulunulmasının, yardımların kesilmesine, geriye dönük tahsilata ve hukuki yaptırımlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.