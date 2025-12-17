Olay Mahmudiye mahallesi 2. Bahar sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Muhammed A.(21) çivi tabancasıyla ahşaba çakım yapmaya başladı. Çakım sırasında ahşaptan çıkan çivi genç işçinin sol eline saplandı. Eli ahşaba çivi ile çakılan genç yardım istedi. Olay yerine 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler titiz çalışma sonucu gencin elindeki ahşabı keserek küçülttü. Yaralı genç elinde çivili tahta ile olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının elindeki çivi acil serviste yapılan müdahale ile çıkarıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ