Edinilen bilgiye göre olay, Esenyurt Fatih Mahallesi 940 Sokak’ta saat 21.40 sıralarında meydana geldi. Sokakta duran iki kişiye kimliği belirsiz, yüzü maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralanırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olay bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA