SAHA EXPO 2026 kapsamında İstanbul'a gelen Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu. İstanbul Boğazı'ndan geçen dev kruvaziyer gemisi MSC Fantasia'daki turistlerin, tarihi yarımadaya adeta sırt çevirerek TCG Anadolu'yu izlediği anlar havadan görüntülendi. Geminin yalnızca TCG Anadolu'ya bakan kısmında oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, SAHA EXPO 2026 kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi. Üzerinde konuşlu 4 helikopter ve Bayraktar TB3 SİHA'larla dikkat çeken milli gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü. Özellikle dev kruvaziyer gemisi MSC Fantasia'daki turistlerin güvertelere çıkarak TCG Anadolu'yu cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde turistlerin savaş gemisine bakan tarafta yoğunluk oluşturduğu, İstanbul'un tarihi siluetine ise ikinci planda kaldığı görüldü.

'Turistler İstanbul manzarasını değil TCG Anadolu'yu izledi'

Boğaz geçişi sırasında Sarayburnu açıklarından geçen Bahama bayraklı dev kruvaziyer MSC Fantasia'daki turistlerin büyük bölümünün geminin sancak tarafına yönelmesi dikkat çekti. Havadan kaydedilen görüntülerde yolcuların cep telefonlarıyla TCG Anadolu'yu görüntülediği, bazı turistlerin uzun süre gemiyi izlediği görüldü. İstanbul'un tarihi yarımadası, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı manzarasına rağmen turistlerin yoğun ilgisinin savaş gemisine yönelmesi dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki en büyük platform olan TCG Anadolu, yaklaşık 232 metre uzunluğa ve 27 bin 436 ton deplasmana sahip bulunuyor. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak görev yapan TCG Anadolu; SİHA konuşlandırabilme kapasitesiyle de dünyada öne çıkan platformlar arasında yer alıyor. Gemide aynı anda helikopter operasyonları gerçekleştirilebiliyor.

'Dev kruvaziyer ile milli savaş gemisi aynı karede'

Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki MSC Fantasia ise dünyanın büyük kruvaziyer gemileri arasında gösteriliyor. Binlerce yolcu kapasitesine sahip lüks gemi; açık yüzme havuzları, seyir terasları ve eğlence alanlarıyla dikkat çekiyor. Dev yolcu gemisinin, TCG Anadolu ile aynı karede görüntülenmesi İstanbul Boğazı'nda güzel görüntüler oluşturdu.