İstanbul Şişli'de bir plazanın önünde bulunan ve vatandaşın kısa süreli dur-kalk ve park amacıyla kullandığı alanı dubayla kapatarak kendisine özel park yeri oluşturmaya çalışan kadın, trafikte gerginliğe neden oldu. Bir başka sürücünün park etmek istemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Şişli'de bir plazanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü, herkesin kullanımına açık olan park alanına duba koyarak, ayrıca kendisi de boş park yerinde durarak park alanını kapadı. Bu sırada başka bir sürücü aracını park etmek isteyince, park alanından ayrılmayan kadınla sürücü arasında tartışma çıktı.

Kadın sürücünün aracın park etmesine izin vermemesi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler araçlarından inerek ve korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Trafiğin kısa süreli aksamasına neden olan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücünün dubayla alanı kapattığı ve diğer sürücünün park etmeye çalıştığı anlar yer aldı.