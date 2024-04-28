Esenyurt Belediyesi ekipleri, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla, belediyenin Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan veteriner hekimleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Esenyurt Belediyesi, 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla, ilçede hizmet veren veteriner hekimleri unutmadı. Ekipler, belediyenin Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan veteriner hekimleri ziyaret ederek hem günlerini kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi. Hekimler, bu özel günlerini unutmayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür etti.