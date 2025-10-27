Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi 907’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını yolun ortasına park eden şahıslar, kendilerini uyaran bir kadına küfür etti. Kadının kocası, eşine küfür edildiğini duyunca aşağıya inerek şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Karı kocanın yakınları da kavgaya dahil olunca olay büyüdü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdıkları anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA