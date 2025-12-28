Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıslar telefonla aradıkları vatandaşlara adlarının FETÖ soruşturmalarına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensupları tarafından kullanıldığını ve kuyumcu soygununa karışıldığını söyleyerek korku ve panik oluşturdu. Bu yöntemle vatandaşların ikametlerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını sözde görevlilere teslim etmelerini sağladıkları, ayrıca iki dairenin piyasa değerinin altında satılmasına aracılık ettikleri belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; E.Y. ve U.S. Bursa’da, O.O., M.A., R.D. ve H.S. İstanbul’da, M.U. ve E.E. Kocaeli’de, Ö.Ş. ise Şanlıurfa’da yakalandı.



Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 110 bin 400 TL, 2 bin 100 dolar, 700 euro, 10 adet cep telefonu ve 20 adet sim kart ele geçirildi.



Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli şahısların aldıkları ziynet eşyalarını taşımak için tamir takım çantası taşıdıkları, yakalanmamak için mağdur şahıslardan aldıkları para ve altınları elden ele gezdirdikleri dikkat çekti.