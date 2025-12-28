Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğini azaltmak amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019’dan itibaren ücretli olarak uygulanmaya başlandı.

Tek kullanımlık poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ürünlerinin teşvik edilmesiyle, hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet ücretinin belirlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurumları ile sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım’da “Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda, katılımcıların görüşleri doğrultusunda 2026 yılı için plastik poşetlerde uygulanacak taban ücretin, vergiler dahil adet başına 1 lira olması kararlaştırıldı. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bugüne kadar 2,8 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.