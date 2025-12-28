Hakemler: Mikail Cihangir, Abdullah Polat, Mehmet Erdoğan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Kayalı, Alperen Bekli, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı, Burak Gültekin, Sercan Demirkıran, Yılmaz Özeren, Keni Var Uzun, Ege Arslan, Berat Kalkan
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Yasin Ozan(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yasin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: YAVUZ YILMAZ