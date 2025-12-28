İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerini kapsayan uyuşturucu soruşturması genişletildi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemleri sürerken, iki tanınmış ismin daha yakalandığı bildirildi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı, 2016 Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Ayrıca Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer ile çok sayıda takipçisi bulunan “The Bacım” adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Şebnem İnan’ın da operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

ŞEVVAL ŞAHİN’İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin’in, Buse İskenderoğlu’nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce “Ülkeme döneceğim” açıklamasında bulunan Şahin’in henüz Türkiye’ye dönüş yapmadı.