Asgari ücret artışının ardından, memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı merak konusu oldu. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam oranları netleşecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkına göre belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise altı aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Temmuz–kasım dönemini kapsayan beş aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinde ise şu ana kadar yüzde 17,55’lik artış kesinleşti. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte, yeni yılın ilk altı ayı için geçerli olacak zam oranları kesinleşmiş olacak.