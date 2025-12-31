Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yangının 6. saati geride kalırken, itfaiye ekiplerinin 5 koldan çalışması devam ediyor. Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma devam ediyor. Binadaki alevli sanma kontrol altına alındı. Bahçedeki yanmaya ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğu öğrenilirken 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiği ve patlamaların tamamen sona erdiği öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi'nde trafik meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.