Kar yağışının şiddetini arttırdığı İnegöl’de, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı ciddi seviyelere erişti.

İnegöl Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi ve özellikle ulaşımda aksamalar olmaması adına tüm ekip ve ekipmanlarıyla sahada.

Bir yandan kırsal bölgelerde bir yandan da merkezde karla mücadele çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

24 SAAT ARALIKSIZ MÜCADELE

İnegöl Belediyesi 126 personel ve 30 araç ile karla mücadele çalışmalarına kesintisiz şekilde devam ediyor. 2 vardiya olarak 24 saat devam eden çalışmalar kapsamında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Kırsalda şuan kapalı köy yolu bulunmazken, merkezde de don olabilecek yerlerde, kavşaklarda ve özellikle eğimli arazilerde belirli aralıklarla tuzlama çalışması yapılıyor.

BUSKİ MENFEZ DESTEĞİ

Öte yandan, İnegöl Belediyesi ekipleri merkezde bir yandan da menfezlerin temizlenmesi noktasında da BUSKİ ekiplerine destek veriyor.