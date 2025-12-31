"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONU

Yaptığı yazılı açıklama da Başhekim İlyas Sarı, “Toplam 44.425 m² arsa alanı üzerinde, 13.660 m² oturum alanına ve 55.400 m² kapalı alana sahip hastanemiz; 370 yatak kapasitesi ile Sağlık Bakanlığımızın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, modern tıbbın tüm gerekliliklerine uygun şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. 151’i hekim olmak üzere yaklaşık 1.300 çalışanımızla, 2025 yılı boyunca bölgemizin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz ve özverili bir şekilde hizmet verdik” dedi.

“2025 YILI İÇERİSİNDE 12.491 HASTAMIZ AMELİYAT EDİLMİŞTİR”

2025 yılında hizmet verilen hasta sayısının 1 milyon 200 binin üzerine ulaştığını ifade eden Sarı, “Yıl boyunca polikliniklerimizde 593.280, acil servisimizde ise 427.210 hastamız muayene edilmiştir. 370 yatak kapasitemizle 21.571 yatan hastaya sağlık hizmeti sunulmuştur. 2025 yılı içerisinde 12.491 hastamız ameliyat edilmiştir. 64 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitelerimizde 2.574, 52 yatak kapasiteli palyatif bakım ünitemizde 397 hastamız tedavi görmüştür. 15 yatak kapasiteli diyaliz ünitemizde 600, 12 yatak kapasiteli yanık ünitemizde ise 234 hastamız hizmet almıştır” diye konuştu.

“600’E YAKIN KALP HASTAMIZA ANJİYO İŞLEMİ UYGULANDI”

Anjiyo ünitesi ile ilgili de bilgi veren Sarı, “Bölgemiz için önemli bir sağlık yatırımı olan Anjiyo Ünitemiz, 2025 yılında hizmete açılmış olup, yıl içerisinde 600’e yakın kalp hastamıza anjiyo işlemi uygulanmış, tanı ve tedavi hizmeti sunulmuştur. Ayrıca hastanemizde fiziki iyileştirme ve altyapı çalışmaları 2025 yılı boyunca aralıksız devam etmiş, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar kararlılıkla sürdürülmüştür. Tüm bu hizmetleri sunan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız ile 2025 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Bakanlığımızın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.