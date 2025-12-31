Yangın, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yangın 4. saatine girerken, itfaiye ekiplerinin 5 koldan çalışması devam ediyor. Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesinde yanmakta olan malzemelerin zaman zaman patladığı görüldü. Öte yandan yangının meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi.

Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi de tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.